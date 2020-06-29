شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إيران تصدر أمر اعتقال ضد الرئيس الأمريكي بسبب عملية تصفية قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل إن إيران أصدرت أمرًا باعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين، بسبب عملية تصفية قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني.



وكانت أمريكا أعلنت اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير عندما كان يتواجد في مطار بغداد الدولي، وقالت أنه كان يخطط لعدد من العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

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