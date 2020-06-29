تفاصيل ترميم قصر البارون ومشروعات الكباري بالعاصمة

أكد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أن قصر البارون التاريخي يعد جوهرة فريدة وأحد أروع التحف المعمارية في مصر، وأحد معالمها التاريخية والسياحية الحديثة، والذي استعاد رونقه وبريقه عقب خضوعه لعملية ترميم شاملة، قامت بها شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة, للقصر الذي يقع على مسطح 23572م2 بحي مصر الجديدة.

ويتكون القصر من بدورم وعدد 2 دور (أرضى + أول) شاملاً الحديقة، مشيراً إلى أن المقاولون العرب قامت بأعمال التدعيم الانشائى لأسقف القصر ، وترميمها وترميم الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع معظم الأسقف والكرانيش الجصية، وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية، وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام.

«كوبري الميرغني»

وتابع أن كوبري الميرغني يأتي ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بها ويعد نقلة حضارية نظراً للاختناقات المرورية الكبيرة التي كان يسببها النفق في شارع صلاح سالم وهو عبارة عن كوبري للسيارات بشارع الميرغنى مع تقاطع طريق العروبة بطول 550 متر وعرض 21 متر ويضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

وحرصت الهيئة الهندسية وشركة المقاولون العرب على تنفيذه بطرق مبتكرة يتم استخدامها لأول مرة فى مصر وهي كمرات سابقة الصب والإجهاد يتراوح طولها مابين 40-45 م ومفرغة من الداخل ووزنها 210 طن بإجمالي 21 كمرة علي شكل حرف "v" مما ساهم في سرعة الإنجاز و توفير 30% من التكلفة الاقتصادية للمشروع.

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«هشام بركات»

ويهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأوتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات (رابعة العدوية) مما يساهم في انسياب المرور ، وتقليل أزمنة الرحلات، والكوبري بطول 250 متر ويضم عدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض 20 متر وتضمنت أعماله تنفيذ 46 خازوق و11 قاعدة و11 عمود و11 مخدة و70 كمرة سابقة الصب.

«كوبري ميدان الأميرية»

ويقضي المشروع على الإزدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة بحيث يصبح المتجه من شارع مرفق المياه الى شارع السواح وامتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات يسلك الكوبرى وبهذا تتحقق السيولة المرورية فى الاتجاه الآخر أسفل الكوبرى .

والكوبري بطول إجمالي حوالي 630 م.ط حيث يمتد من شارع مرفق المياه الى شارع السواح ويضم مطلع شارع مرفق المياه بطول 520 م.ط وبعرض 11.10 م إلي جانب منزل بامتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات وآخر بشارع السواح بطول 225م.ط وعرض يتراوح مابين 8.30 م و9.30م.

وتضمنت أعماله تنفيذ 55 خازوق و17 عامود وعدد 40 كمرة سابقة الصب و6 كمرات معدنية وقد التغلب علي العديد من التحديات منها تفادي مجمعات صرف صحي ضخمة بالمنطقة عرض داخلي 5 متر وتحويل خطوط صرف صحي مواسيرقطر 1200 مم وخطوط مياه بأقطار 300 و400 و600 و800 مم اضافة الى كابلات الكهرباء وخطوط الغاز والاتصالات.