السيسي يداعب المصريين بجملة شهيرة من مسلسل الاختيار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفضل لله قبل كل شيء ثم للمصريين لأن بتكاتفهم ووقفتهم الصلبة صخرة تتحطم عليها أى تحد.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "الموضوع معلموش حد لوحده ومش هينجح إلا لما ننفضل كلنا مع بعض محدش يقدر يعمل حاجة لوحده مهما كان لكن ربنا المستعان بس مش المستعان بتاع الاختيار للأسف".