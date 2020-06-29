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إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس المستجد، وهو أعلى عدد وفيات يسجل منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد في فبراير.

وسجل أعلى عدد وفيات قبل ذلك مطلع أبريل، حين أحصيت 158 وفاة خلال يوم واحد في بلد هو الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي إن "هذا الارتفاع (في عدد الوفيات) هو انعكاس في الواقع لأدائنا الشامل، إن كان على مستوى إعادة فتح (الاقتصاد) أو على على مستوى احترام المعايير الصحية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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