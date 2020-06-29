بالرابط .. فتح باب التحويلات لمدارس النيل إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية ، فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2020/2021. وأكدت وحدة شهادة النيل، أن باب التحويلات سيظل مفتوحا فقط خلال الفترة من 29-6-2020 حتى 2-7-2020. وأوضحت وحدة شهادة النيل الدولية، أن باب التحويلات مفتوح في الافرع التالية عبر الروابط التالية : - فرع العبور الصف السابع رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.asp Advertisements - فرع بورسعيد الصف الثانى برياض الأطفال،الصف الرابع،الصف السادس الصف السابع رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx… - فرع المنيا من الصف الدراسى الأول الى الصف الدراسى الثامن رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx… - فرع قنا الصف من الصف الدراسى الأول الى الصف الدراسى الثامن رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

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