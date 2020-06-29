الجبير وهوك يؤكدان ضرورة استمرار حظر الأسلحة على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- ( د ب أ):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير والممثل الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك اليوم الاثنين ضرورة استمرار حظر بيع الأسلحة المفروض على إيران.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع هوك الذي يزور المملكة حاليا ، : "نحث المجتمع الدولي على تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران ، مؤكدا حرص بلاده على أمن المواطنين والمقيمين وحماية المنشآت .

وطالب الجبير المجتمع الدولي بضرورة منع إيران من تصدير الأسلحة ودعم الإرهاب ، مشيرا إلى إن إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ودعم الإرهاب.

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بدوره أكد هوك على ضرورة استمرار حظر الأسلحة على إيران ، مشيرا إلى أن الحظر ساهم في تقليل نقل الأسلحة إلى حلفاء إيران .

وأضاف هوك إن "إيران لن تستطيع الحصول على الأسلحة بسهولة وفرضنا حظر الأسلحة على إيران منذ 13 عاما".

من جانبه ، أطلع المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي هوك على الأسلحة التي تُستخدم في استهداف السعودية.