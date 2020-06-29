محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم العالم- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم 10 ملايين و148 ألفا و426 حالة حتى الساعة 0701 اليوم الاثنين، بحسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 501 ألف و940 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في العالم:الإصابات تتجاوز 10.1 ملايين والوفيات قرابة 502 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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