كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي.. الإنجاز الذي أعاد دفء العلاقات مع القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مصر في عمل العديد من الإنجازات الإفريقية، ولا سيما رئاسة الاتحاد الإفريقي، التي قربت مصر كثيرًا من دول القارة السمراء وأعادت دورها الريادي داخل القارة من جديد، الذي بدأه الرئيس جمال عبد الناصر.

شفا العفري

"مصر رئيسة الاتحاد الافريقي عمليا" بتلك الكلمات وصف شفا العفري الصحفي العفري والباحث في شئون القرن الإفريقي، مبينًا أن مصر من أقوى الدول الافريقية، وهي قائدة المرحلة بجدارة وأكد العفري لـ"الخليج 365"، أن القارة الافريقية، قارة بكرة تحتوى على موارد يتصارع لنيلها، ولوضع اليد عليها، ثيران العالم الغربي والشرقي. لكن الدول الافريقية ذات الاقتصاد الصاعد والنامي بقوة مثل اثيوبيا ومصر وجنوب افريقيا، يمكنها ان تستثمر بإفريقيا، مثل في مجال المقاولات، ًاصلاحات الطرق، والزراعة، كما ان افريقيا سوق صاعد يمكن ان تستوعب المنتجات الصناعية المصرية، وغير من صناعات الدول الافريقية الصناعية، وهم أولى وأقرب من الصين والغرب. لكن لا بوجد حتى الان توجه حقيقي من هذا القبيل، لا من مصر ولا من غيرها من الدول الافريقية.



وأضاف الصحفي العفري والباحث المتخصص في شئون القرن الإفريقي، أن مصر دولة قوية عسكريا، لها قوة بشرية وايدي عاملة مدربة وذات كفاءة، متمنيًا ان تستعيد مصر، هيبتها المعتادة لدى الدول العربية والأفريقية. كونها الأقوى والأجدر.



وبين العفري، أنه فيما يخص العفر نتطلع ان تضطلع مصر بملف العفر، وان يخلق توجه، لفتح علاقات استراتيجية مع العفر، كشعب تربطه بمصر علاقات تاريخية واستراتيجية. كما يجب ان تفعيل ملف العفر المفتوح منذ يام الراحل جمال عبد الناصر.

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السودان

"القارة الأفريقية هي الأم" بتلك الكلمات استهل بكري عبد العزيز حديثه عن رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، مبينًا أن مصر في السابق كانت دائمًا كنت تهرب من افريقا تنوم في حضن العرب ماعدا في عهد عبد ناصر، خاصة. السودان"القارة الأفريقية هي الأم" بتلك الكلمات استهل بكري عبد العزيز حديثه عن رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، مبينًا أن مصر في السابق كانت دائمًا كنت تهرب من افريقا تنوم في حضن العرب ماعدا في عهد عبد ناصر، خاصة. وأكد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن ثقافة المصري عن المحيط الأفريقي ضعيفة، ومصر الان تحتاج الي حليف في أفريقيا لأن من خرج من داره وذهب للعرب قله مقداره.