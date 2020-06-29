كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تفكك شبكة استخباراتية تركية تنفذ اغتيالات شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فكتت قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا، واعتقلت عناصر شبكة استخبارات تركية تضم ستة أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء هاوار"الكردية".

وذكرت وكالة الأنبار الكردية، إإن عناصر شبكة المخابرات الذين اعتقلوا في مدن مختلفة في شمال وشرق سوريا اتهموا بمعرفة مكان وجود قادة القوات الديمقراطية السورية ومعرفة منسقي قوى الأمن الداخلي والقيام بأنشطة استخبارية خاصة بين الشباب وترويج المخدرات والدعارة.

وكشفت الوكالة، أن التحقيقات متواصلة مع أعضاء الشبكة الاستخباراتية، وهم كل من المدعوين "جاني، وشيلان علي أحمد، وأيمن بدر الدين أحمد، وعلى نجيب عمر، وحسن عبدالحميد مراد ومهاد هادي حسو".

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وفي وقت سابق، كشفت قناة "ZDF" الألمانية، في مطلع الشهر الجاري، عن وجود 8 آلاف شخص يعملون لصالح الاستخبارات التركية في ألمانيا.

ويذكر أن هدف شبكة الاستخبارات المضبوط عناصرها، يتمثل في تجنيد عملاء وتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات في شمال البلاد.

وكانت قوى الأمن الداخلي، اعتقلت عناصر وعملاء المخابرات التركية خلال عمليات مختلفة في العديد من مدن شمال وشرق سوريا. فالدولة التركية التي تحتل المنطقة وترتكب مختلف أشكال الإبادة والتغيير الديمغرافي بدأت في الآونة الأخيرة بتصعيد النشاطات الاستخباراتية.



