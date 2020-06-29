المهاجم المغربي يوسف العربي يمنح نادي أولمبياكوس لقب بطل اليونان

أحرز نادي أولمبياكوس، الذي يلعب له المهاجم الدولي المغربي يوسف العربي وهداف الدوري، اللقب الخامس والأربعين له كبطل لليونان بفضل فوزه بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جمعته بنادي “أيك” أثينا، أمس الأحد، وهو التتويج الذي يمنحه التذكرة المباشرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز أولمبياكوس، بفضل هدفي يوسف العربي (38) ومادي كامارا (45)، فيما سجل لفائدة النادي الخصم سيرغيو أروغو في الدقيقة 66.

وجمع نادي أوليمبياكوس 78 نقطة، مقابل 59 نقطة للمحتل للصحف الثاني باوك ثيسالونيكي، وحسم اللقب لصالحه على بعد ست دورات من انتهاء الدوري اليوناني.

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واحتل المرتبة الثالثة “أيك” أثينا على بعد ثلاث نقط من نادي “باوك” الذي أحرز لقب البطولة خلال الموسم الرياضي الماضي.

وستتاح له الفرصة للانتقام من منافسه الأثيني في نهائي كأس اليونان، والذي من المحتمل أن يجرى في أواخر شهر يوليوز القادم .

وسجل يوسف العربي 21 هدفا ليتوج أحسن هداف للدوري اليوناني الممتاز ، فيما سجل اللاعبون الذين يحتلون المرتبة الثانية في قائمة الهدافين، خيرونيمو باراليس من نادي أستيراس تريبوليس وبرونو غاما من نادي أريس سالونيكا وكارول سويديرسكي، من نادي باوك سالونيكا وفيديركو ماكيدا من نادي باناثينايكوس، 11 هدفا فقط.