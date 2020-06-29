تطوان..”شارجور” يتسبب في حرق منزل ويخلف إصابة امرأة مسنة

تسبب شاحن هاتف، ليلة الأحد/ الاثنين، في تطوان، في حريق في إحدى المنازل، الموجودة على مستوى حي الزيانة، ما خلف خسائر مادية جسيمة، وأدى إلى إصابة امرأة مسنة بحروق طفيفة.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن ألسنة النيران التهمت الأثاث، والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ السكان في البداية، ارتفاع الدخان الأسود في الحي، فيما سيطرت عناصر الوقاية المدنية على الحريق، وحالت دون انتقاله إلى المنازل المجاورة.
ونقلت سيارة إسعاف المسنة المصابة، على إثر الحريق، إلى مستشفى سانية الرمل، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت السلطات المحلية، والعناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.
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