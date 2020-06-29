فيلمان مغربيان ضمن القائمة.. موقع أمريكي يعرض أفلاما للتعريف بالسينما العربية

يعرض موقع “telescopefilm” الأمريكي، حاليا، عددا من الأفلام العربية، لتقريب الجمهور أكثر من السينما العربية، من بينها فيلمان مغربيان.

وأعلنت شركة “تليسكوب فيلم”، بالتعاون مع مركز السينما العربية عن إطلاق دليل، من خلاله، يمكن للجمهور في أمريكا، سواء العربي أو من جنسيات أخرى، الوصول إلى الأفلام العربية، المتاح مشاهدتها عبر المنصات المختلفة.

ويحضر المغرب في الموقع الأمريكي، بفيلمين هما “يا خيل الله” للمخرج نبيل عيوش، و”أدم” لزوجة عيوش المخرجة مريم التوزاني.

وجاء في بلاغ إطلاق مبادرة موقع تيلسكوب، أن الأفلام العربية المختارة تتنوع بين الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، والأعمال التجارية الجماهيرية، والفائزة بالجوائز.

وتحضر الأفلام المصرية بقوة في جميع أصناف الأفلام العربية، المعروضة في الموقع الأمريكي.