أكدت نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، في طنجة، إصابة 9 من الأطر الصحية، والتقنية العاملة في مستشفى محمد الخامس.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″، أن الإصابات المؤكدة تتوزع بالتساوي على 8 من الأطباء، والممرضين، ناهيك عن عاملة نظافة واحدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح وزارة الصحة، والسلطات المحلية، باشرت جرد أسماء المخالطين للمصابين بالفيروس التاجي، قصد إخضاعهم لتحاليل مخبرية، للتأكد من إصابتهم من عدمها.
وأوضح المصدر نفسه، أن الأطر الصحية في المستشفى المذكور سبق أن حذرت الإدارة مرارا من انتشار “كوفيد-19” بين العاملين في المؤسسة الاستشفائية، بسبب ما أسمته تجاوزات في تطبيق إجراءات الوقاية، التي أوصت بها وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تضرب مستشفى محمد الخامس في طنجة.. 9 إصابات بينهم أطباء وممرضون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.