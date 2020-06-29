كورونا تضرب مستشفى محمد الخامس في طنجة.. 9 إصابات بينهم أطباء وممرضون

أكدت نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، في طنجة، إصابة 9 من الأطر الصحية، والتقنية العاملة في مستشفى محمد الخامس.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″، أن الإصابات المؤكدة تتوزع بالتساوي على 8 من الأطباء، والممرضين، ناهيك عن عاملة نظافة واحدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح وزارة الصحة، والسلطات المحلية، باشرت جرد أسماء المخالطين للمصابين بالفيروس التاجي، قصد إخضاعهم لتحاليل مخبرية، للتأكد من إصابتهم من عدمها.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأطر الصحية في المستشفى المذكور سبق أن حذرت الإدارة مرارا من انتشار “كوفيد-19” بين العاملين في المؤسسة الاستشفائية، بسبب ما أسمته تجاوزات في تطبيق إجراءات الوقاية، التي أوصت بها وزارة الصحة.