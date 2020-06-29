مقتل 7 مرضى إثر اندلاع حريق في مستشفى بمدينة الإسكندرية المصرية

لقى 7 مرضى مصرعهم في مصر، اليوم الاثنين، جراء اندلاع حريق في مستشفى خاص بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها “اليوم السابع”، أن حريقا ضخما اندلع في مستشفى في الإسكندرية، أسفر عن مصرع 7 مرضى، وإصابة 7 آخرين من طاقم المستشفى.

ونقلت “اليوم السابع” عن اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قوله إن “المعاينة المبدئية للحادث بينت أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي”، وأوضح أن 7 مرضى توفوا إثر إصابتهم بالاختناق، إضافة إلى إصابة 7 من الطاقم الطبي، نقلوا على إثره إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

وأضاف الموقع نفسه أن قوات الحماية المدنية، دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده في المستشفى.

وعادة ما تتكرر حوادث اندلاع الحرائق في مصر، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف في البلاد.