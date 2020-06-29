مذكرة اعتقال إيرانية بحقّ ترامب على خلفية مقتل سليماني ومطالبة "الإنتربول" بالمساعدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت إيران، اليوم الإثنين، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وطالبت الشرطة الدولية "الإنتربول" بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفه، بالإضافة إلى عشرات آخرين، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

واتهمت النيابة العامة الإيرانية ترامب وآخرين بالوقوف وراء الغارة التي قُتِل بسببها سليماني، باستخدام طائرة مُسيّرة (درون)، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وقال المدعي العام في العاصمة طهران، علي القاسمهير، إن بلاده "تتهم ترامب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نفذت في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد".

وأضاف أنّ النيابة الإيرانية توجه للرئيس الأميركي والمتورطين معه تهما مرتبطة "بالقتل والإرهاب".

ولم يكشف مدعي طهران العام عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني، باستثناء ترامب.

Advertisements

ولم تعلق الإنتربول التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، حتى الساعة، على الطلب الإيراني، حسب المصدر ذاته.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مقتل سليماني في بغداد، في كانو الثاني/ يناير الماضي، فيما أعلن "الحشد الشعبي، مقتل سليماني برفقة نائب رئيس "الحشد"، أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية استهدفت سيارتهما في بغداد.

وتوعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، حينها بـ"انتقام صعب في انتظار المجرمين" في أعقاب اغتيال سليماني. وأضاف أنه يعرف جميع الأصدقاء وكذلك الأعداء، أن خط جهاد المقاومة سوف يستمر في تحفيزه مضاعفًا. وشدد على أن "فقدان هذا القائد العزيز والغالي أمر مر"، لكن استمرار الكفاح وتحقيق النصر النهائي سيجعل القتلة والمجرمين أكثر مرارة، حسب تعبيره، وأعلن الحداد العام في إيران لثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين في الخارج. وقالت الوزارة في بيانها إن سليماني أقر الهجمات الأخيرة على السفارة الأميركية في بغداد، وكان يطور خططا تستهدف الدبلوماسيين والجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، وأضافت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

وادعى البنتاغون أن "سليماني وفيلق القدس التابع له، مسؤولان عن مقتل مئات من القوات الأميركية وقوات التحالف".