مانشستر سيتي وتشيلسي يتنافسان على صخرة دفاعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يتنافسان على التعاقد مع أحد أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي أكد مسعاه لضم مدافع بورنموث ناثان آكي، الذي بدوره ينال اهتمام فريقه السابق تشيلسي.

ويقدم الدولي الهولندي آكي مستويات راقية مع بورنموث في المواسم الثلاثة الأخيرة، بيد أن إمكانية هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى هذا الموسم، قد تدفعه للبحث عن فريق جديد.

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وبدأ مانشستر سيتي فعليا مراقبة آكي، منذ عطلة أياد الميلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحينها كان يفكر النادي في التعاقد مع مدافع جديد بسبب إصابة الفرنسي إيميريك لابورت، قبل ان يتراجع عن ذلك.

ورغم تأكيد التقرير أن المفاوضات الأولية قد بدأت فعليا بين الطرفين، إلا أن تشيلسي ما يزال في صورة المنافسة على ضم اللاعب.

وخاض آكي مباراته الأولى مع تشيلسي في 2012، لكنه لم يتمكن من لعب أكثر من 17 مباراة على مدار خمسة أعوام، ليتوجه إلى بورنموث.