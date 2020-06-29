عبلين: اعتقال قاصر بشبهة ضلوعه في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة قاصرا (15 عامًا) من قرية عبلين، بشبهة ضلوعه في جريمة إطلاق نار، أسفرت عن إصابة شخص (39 عاما)، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

ووفقا لادعاء الشرطة، أُلقي القبض على المشتبه به بعد مطاردة بوليسية له ولآخر لاذ بالفرار.

ومددت محكمة الأحداث في حيفا اعتقال المتشبه به، على ذمة التحقيق.

وفي التفاصيل، وقع جريمة إطلاق نار في قرية عبلين، الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة شخص بجراح متوسطة، وفق مصادر طبية، وتم إحالته لمستشفى (رمبام) في حيفا لتلقي العلاج.

ووفقا للشرطة، كانت دورية الشرطة بالقرب من مسرح الجريمة، سمع أفرادها أزيز الرصاص، وشاهدوا دراجة نارية تلوذ بالفرار وكان على متنها مشتبهان، فطلب أفراد الشرطة منهما التوقف دون نتيجة، ومن ثم انطلقوا خلفهما وقطعوا عليهما الطريق. ونزل المشتبهان عن الدراجة وحاولا الهرب نحو منطقة مفتوحة، وبعد مطاردة تم اعتقال أحدهما (15 عاما) وهرب آخر، كما عثر بجواره على مسدس من نوع (غلوك). واقتيد المشتبه به للتحقيق وتمت إحالته، صباح اليوم، لمحكمة الأحداث في حيفا، والتي مددت اعتقاله لغاي يوم الخميس المقبل.