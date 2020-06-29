بنزيمة يحقق رقما مميزا خلف ميسي وسواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، رقما مميزا بعد قيادة فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز على إسبانيول بهدف يتيم، ضمن أحداث الدوري الإسباني.
وساهم بنزيمة في صناعة هدف المباراة الوحيد، الذي سجله البرازيلي كاسيميرو في شباك إسبانيول.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيمة هو ثالث لاعب من الدوري الإسباني يحقق أرقامًا مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة.
وسجل كريم بنزيمة 22 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، طوال الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
وأضافت الشبكة أن بنزيمة يأتي خلف ثنائي برشلونة، ليونيل ميسي (26 هدفًا و21 تمريرة حاسمة)، ولويس سواريز (16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة).
ونوهت صحيفة سبورت أن أرقام بنزيمة كانت المفتاح الرئيسي لريال مدريد، لكي ينفرد بصدارة جدول ترتيب الليغا حتى الآن، لا سيما وأنه يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب زيدان.
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