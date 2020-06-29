بسبب مرض السرطان: الموت يتهدد الأسير كمال أبو وعر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية في جنين، والقابع حاليا في سجن "غلبوع"، خطير وسيء للغاية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد إهمال طبي متعمد، مؤكدة أنه نقل أكثر من مرة لإجراء فحوصات عبر البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية.

ولفتت إلى أن الأسير أبو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة، يتفاقم بشكل متواصل، أدى الى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو وعر المحكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عاما، وحياة 700 أسير مريض منهم 10 أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان.

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وبين نادي الأسير أن أبو وعر الذي خضع لـ50 جلسة علاج إشعاعي خلال الفترة الماضية، أجرى فحوصا جديدة حديثا، أثبتت أن الورم ازداد حجمه، كما بدأ يعاني من نقص في الوزن، وعدم قدرة على التواصل مع رفاقه الأسرى عبر الحديث، وبدأ يعتمد على الكتابة في ذلك.

ولفت نادي الأسير إلى أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، ولم تراع إدارة سجون الاحتلال وقواتها مرضه وقد سجلت له شهادة عبر أحد المحامين خلال العام الماضي، تحدث فيها عن استمرار تقييده أثناء علاجه الإشعاعي، بالإضافة إلى الاستمرار في نقله عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" التي تشكل رحلة عذاب إضافية له.

وحذر نادي الأسير من خطورة الوضع الصحي الذي يواجهه الأسير أبو وعر، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة ما يقارب من 700 أسير مريض، منهم عشرة أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان ومن أورام بدرجات متفاوتة.