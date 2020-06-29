بعد اعتقالهم بشبهات فساد: تسريح رؤساء وأعضاء سلطات محلية عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الاثنين، سراح رؤساء وأعضاء سلطات محلية عربية في أعقاب اعتقالهم على خلفية شبهات فساد وتلقي رشاوى من شبكة "توماشين" التعليمية.

وسرحت المحكمة كل من رئيس مجلس محلي بسمة طبعون السابق، محمد زبيدات، نائب رئيس مجلس محلي الكعبية مدين أبو سويد، رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة، رافع حجاجرة، رئيس مجلس محلي طوبا الزنغرية وسام عمر، رئيس مجلس محلي عرعرة النقب، نايف أبو عرار ونائبه علي أبو جويعد.

وبحسب التفاصيل، فإن إطلاق سراح المعتقلين جرى بشروط مقيدة تتضمن إحالتهم للحبس المنزلي لمدة 7 أيام، وإبعادهم عن السلطات المحلية لمدة 45 يوما.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 16 شخصا، وأوقفت 10 آخرين للتحقيق، بعدما تحوّل التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة "لاهاف 433" لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.

وزعمت الشرطة عند اعتقالهم، أن "المشتبهين كل من منصبه تصرفوا، على ما يبدو، للترويج للمناقصات تحت مسؤولية السلطات المحلية مقابل الحصول على أموال كرشاوى، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وذلك بشكل يتعارض مع القانون وينتهك المصلحة العامة".