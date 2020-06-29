رهط: إطلاق سراح زوج روان القريناوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الشرطة سراح زوج المرحومة روان القريناوي، علاء الكتناني (32 عاما)، وابن عمه، اليوم الاثنين، بعد أن لم ينجح معهد الطب العدلي في أبو كبير بتحديد سبب سقوطها الذي تسبب بوفاتها.

وكانت الشرطة قد اعتقلت زوج المرحومة بشبهة الاعتداء عليها والتسبب بإصابتها، وأطلقت سراحه اليوم، مدعية أنه "يستدل من التحقيقات الأولية أن سبب إصابة المرحومة روان هو السقوط في الحمام وليس الاعتداء عليها".

وأضافت أنه "استدعت والد المرحومة، وأبلغته بنتائج التحقيق".

وأطلقت الشرطة كذلك سراح ابن عم زوج المرحومة، د. ممدوح الكتناني، والذي كان قد اعتقل بشبهة التشويش على مجريات التحقيق.

يذكر أن روان الكتناني- القريناوي (29 عاما) توفيت فجر يوم، الأحد، 14 حزيران/ يونيو 2020، متأثرة بإصابتها الحرجة التي أصيبت بها بسبب ضربة قوية في رأسها، بحسب الشرطة، التي سبق وأن نسب شبهات لزوجها بالاعتداء عليها. وكانت المرحومة حاملا في الشهر السابع وتركت خلفها ثلاثة أطفال.