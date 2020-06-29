المسؤول عن هدم المنازل ينفي توفير حلول لقلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار المحامي إيريز كامينتس المسؤول عن ملف "لجنة كامينتس"، التي تقضي بتسريع إجراءات هدم المنازل في البلدات العربية، مدينة قلنسوة، صباح اليوم الاثنين.

وجاءت الزيارة بدعوة من بلدية قلنسوة، ورئيسها عبد الباسط سلامة، من أجل اطلاع كامينتس عن كثب على قضايا البيوت المهددة بالهدم في قلنسوة.

ولم يؤكد كامينتس في زيارته إلى قلنسوة، توفير حلول للمنازل المهددة بالهدم في قلنسوة، واكتفى بقطع وعد لبذل قصارى جهده من أجل توفير حلول.

ويهدد خطر الهدم الفوري عشرات البيوت في قلنسوة، وخاصة البيوت شرقي شمال المدينة، التي تقع بالقرب من خط الكهرباء المقرر تمريره فوق أراضي الحي.

وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، في وقت سابقٍ لـ"عرب 48" إنه "يوجد في قلنسوة أكثر من 600 منزل دون تراخيص، وبني 150 منزلا ما بعد الخط الأزرق في الخارطة الهيكلية، وهذه البيوت تشكل عائقا أمام الخارطة المستقبلية للمدينة، وعائقا على البلدية".