فحوصات فيروس كورونا لموظفي حكومة الفجيرة

الإثنين 29 يونيو 2020

بدأت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، للعاملين كافة في حكومة الفجيرة، وذلك في مبنى الديوان الأميري، بعد عودتهم إلى العمل، للتأكد من سلامتهم.



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وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة: «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، النابعة من حرص سموه على العناية بموظفي الدوائر الحكومية في الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتوفير أعلى درجات السلامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، جاء قرار تنفيذ الفحص لموظفي حكومة الفجيرة كافة، من مواطنين ومقيمين».

وأكد الضنحاني على الاستجابة الكبيرة من قبل الدوائر الحكومية في الفجيرة، عبر إرسال موظفيها، وإجراء الفحص، ما يساعد على تحقيق السلامة العامة، والتأكد من خلو جميع العاملين من الفيروس، لافتاً إلى أهمية الدعم والجهود الكبيرة التي توفرها حكومة الفجيرة، لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.