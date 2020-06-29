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تحالف حقوقي يعلن وجود 20 ألف مختطف في سجون الحوثي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 29 يونيو 2020

أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، السبت، بأن 20 ألف مختطف (يقبعون) في 790 سجناً رسمياً وغير رسمي داخل المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي".

 

وقال تحالف "رصد"، في ندوة إليكترونية، إن هناك "نحو 7 آلاف طفل مجند في صفوف (الميليشيا)، و6 آلاف شخص ضحية للألغام التي زرعتها في مختلف المحافظات".

 

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" على لسان المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، "أن اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية بسبب ممارسات وانتهاكات المليشيا الحوثية الممنهجة ضد الشعب اليمني وخاصة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام 2020".

 

في حين أوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، بأن هناك ثلاثة ملايين و600 ألف نازح منهم مليون و950 ألفاً في مناطق الشرعية يتوزعون على 521 موقعاً غير نازحي بيوت الإيجار.

 

وأشار "السعدي" إلى أن الوحدة التنفيذية عملت خلال العامين الماضيين بتنسيق العمل الإنساني وتحديد الاحتياجات للنازحين من أجل ضمان وصول المساعدات للنازحين.

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