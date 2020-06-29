- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي: الناشط المصري جمال عيد "بينوكيو" العصر والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشط المصري جمال عيد وشبهوه ببطل الرواية العالمية "بينوكيو" الذي يرمز إلى كثرة الكذب؛ مضيفين أن الناشط المصري جمال عيد يملك كما هائلا من الكذب واختلاق المواقف التي يفبركها، وأطلقوا عليه لقب "الكاذب الأكبر"، مؤكدين أن أفعاله تعكس أبلغ صور الجهل مما يؤهله لتجسيد شخصية "بينوكيو".
وقال رواد السوشيال: "(بينوكيو) شخصية كرتونية محيرة فهو يكذب باستمرار حتى أصبح الكذب سمة لا تنفصل عنه ليل نهار حتى عندما حاول أن يقلع عن الكذب عدة مرات، يفشل كل مرة لأنه ظل حياته كلها في كذب وفبركة واختلاق".
ووجه رواد السوشيال رسائل إلى الناشط المصري جمال عيد: "يا عم بينوكيو قصتك ليس فيها نهاية سعيدة بل خسارة وخذلان وعار يستمر معك طول حياتك حتى وإن حاولت التوقف عن الكذب لن يصدقك أحد مجرد المحاولة قد تكفي ولكن لا أمل في إصلاح من هم مثلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي: الناشط المصري جمال عيد "بينوكيو" العصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.