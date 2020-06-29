رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون عدة رسائل غاضبة إلى الناشطة المصرية "ليلى سويف" وأسرتها

الإثنين 29 يونيو 2020

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، اليوم الإثنين، عدة رسائل استياء إلى الناشطة المصرية ليلى سويف وأسرتها.



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قال الرواد: "أصابنا اليأس من محاولات النصح والإرشاد والإصلاح، لأننا لم ندرك الحقيقة الساطعة أنت وبناتك وأمثالكم لا فائدة أو رجاء من محاولات إبعادكم عن طريق الخراب والفوضى والندامة".

وتابعوا: "كيف يطمئن أولياء أمور الطلبة على أبنائهم الذين ألقاهم حظهم العاثر في التعامل مع أمثالك والمفترض أن تكوني قدوتهم؟، هل تضعون في اعتباركم نظرة المجتمع والأسر المصرية المحترمة لبناتك اللاتي لا يتركن فرصة لإبراز مدى الجهد الملموس الذي بذلتيه في تربيتهم سيدتي الدكتورة هل فقدتي عقلك وإحساسك بنبض الشارع؟".

وتابعوا: "هل تتوقعين من الناس التعاطف معك وابنك الإرهابي وبناتك الذين يمشون في أعقابك ‎هل تتخيلين أن المشاهد التمثيلية المفتعلة ودموع التماسيح يستدر دموع مشاهدي تلك الفيديوهات المبتذلة ألا تتوقفين عن الهراء وشغل الكومبارس الرخيص فوقي يا دكتورة؟".