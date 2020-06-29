شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ستة اشخاص في هجوم مسلحين على بورصة باكستان والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 قالت الشرطة الباكستانية "إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي يوم الاثنين لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا".

وقال الجيش "إن شخصين آخرين قتلا أيضا". Advertisements وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون وفقا لرويترز "إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق" ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

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