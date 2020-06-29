وزير الخارجية الصيني يشيد بالتعاون المثمر مع الدول العربية لمكافحة كورونا

الإثنين 29 يونيو 2020

أشاد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بالتعاون المثمر بين بلاده والدول العربية في جهود مكافحة جائحة كورونا.



وقال وانغ يي، في مقال صحفي"ان جائحة فيروس كورونا المستجد، تركت تداعيات على العالم بما فيها الصين والدول العربية، وخاض الجانبان الصيني والعربي معركة مشتركة بالتضامن والمساندة، مما ساهم في تعميق العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى جديد".

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واضاف" أن الصين قدمت مساعدات إلى الدول العربية، شملت 8.4 مليون كمامة، وأكثر من 1.1 مليون طقم اختبار، وما يقرب من 300 ألف لباس واق، وعقدت الاجتماعات الافتراضية بين الخبراء الطبيين الصينيين ونظرائهم في 17 دولة عربية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وأرسلت الخبراء الطبيين إلى 8 دول عربية".

ولفت إلى أن التعاون الصادق بين الجانبين في مكافحة الجائحة ساهم في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية، موضحا انه وخلال العامين الماضيين، تلقى أكثر من 6000 من الوافدين العرب تدريبات في مختلف المجالات في الصين.

ودعا المسؤول الصيني الى تعزيز التضامن والتعاون بين العرب والصين، وتبادل الدعم والمساعدة، ورفض تسييس جائحة كورونا أو ربطها بدول معينة، ودعم الدور القيادي والحاسم لمنظمة الصحة العالمية في معركة العالم ضد الجائحة، وتقديم مساهمة مشتركة في قضية الصحة العامة العالمية.