مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعو إلى دعم فلسطين في مواجهة كورونا

الإثنين 29 يونيو 2020

دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدول والمؤسسات العربية للتدخل "العاجل" في دعم جهود فلسطين في مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ونتائجها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك في بيان للمجلس في ختام أعمال اجتماع طارئ عقده الاحد بناء على طلب الأردن بصفته رئيس الدورة الحالية ال(39) للمجلس لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة (كورونا) عبر الفيديو.

ودعا المجلس الدول والمؤسسات العربية والإقليمية للتدخل "العاجل" في دعم واغاثة الدول التي تمر بصراعات وأزمات داخلية أو المستضيفة للنازحين واللاجئين في جهودها للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وحث على تبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الادماج الاجتماعي حول تخفيف اثار تلك الجائحة والتمكين الاقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي وغير المنظم وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل "لاسيما العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن".

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وثمن المجلس المبادرات الوطنية في مجال "رقمنة" الخدمة الاجتماعية للفئات الهشة (الضعيفة) لاسيما التبليغ عن كل الحالات الاجتماعية الصعبة عبر الانترنت لتسهيل عمليات الاستهداف والتدخل في ظروف الحجر الصحي.

كما شدد على ضرورة العمل على تحديث منهجية التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد الذي دعا المجلس الى اعداده في دورته (39) ليأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة (كورونا) وذلك بالتعاون مع الشركاء.

وحث المجلس الدول الأعضاء على تنفيذ (الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد) الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة بيروت 2019 "بما يستجيب للآثار التي خلفتها الجائحة على نسب الفقر بمختلف ابعاده".

واكد ضرورة دعم تنفيذ (الاستراتيجية العربية لكبار السن) التي اقرتها القمة العربية العادية في دورتها (30) بتونس في مارس 2019 بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لهؤلاء والعمل على ان يتضمن اطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود امام تبعات الأوبئة.

كما طالب بوضع (خارطة طريق) عربية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة جائحة (كورونا) وبناء القدرات على الصمود في مواجهة الازمات المستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركاء