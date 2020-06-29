شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. انعقاد الاجتماع الدوري التنسيقي لتذليل الصعاب امام المشاريع الممولة من UNOPS والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 عقدت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا الاجتماع الدوري التنسيقي برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين سعيد بارزيق ومدير عام مديرية المكلا العميد حسين هاشم الحامد لتذليل الصعاب امام المشاريع التي تمولها المنظمة الدولية UNOPSعبر مشروع الاشغال العامة فرع حضرموت والمهرة وسقطرى.

Advertisements وناقش الاجتماع التكاليف السابقة التي تأتي ضمن الاعمال التنسيقية بين المكاتب الخدمية والجهات المختصة في اطار انجاز العمل وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع واصدار تكاليف جديدة لما تفتضيه مصلحة العمل مع الاطلاع على خطط المشاريع المستقبلية المعدة.

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