شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من القيادات الحوثية خلال مواجهات بجبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 قتل خمسة من القيادات الحوثية، خلال مواجهات بجبهة قانية بالبيضاء، وسط اليمن.

Advertisements وأفاد ‏مصدر ميداني، أن خمسة قيادات ميدانية حوثية لقت مصرعها في المواجهات الدائرة بجبهة قانية خلال الساعات الماضية أحدهم من ريام ‎البيضاء. وأضاف أن القوات الحكومية والمقاومة بقيادة العميد سيف الشدادي كسرت 11 هجموماً للمليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية وقتلى المليشيات بالعشرات ولازالت المعارك مستمرة.

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