شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سعودي يكشف عن مصادرة شحنة أسلحة قبل وصولها إلى ميليشيا «الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مصدر سعودي، اليوم الاثنين، عن مصادر أسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات “الحوثي” المدعومة من إيران.
وأكد المصدر -بحسب موقع “العربية.نت”-، أنه “تمت مصادرة عدد كبير من شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى ميليشيات الحوثي”.
وأشار إلى أن إيران تقف وراء أسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة العربية السعودية، ولافتًا إلى أنها تُسلح ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
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