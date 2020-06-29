المفتي العام لكمبوديا : قرار المملكة يأتي حرصاً على إقامة شعيرة الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن

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أكد المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف، أن قرار المملكة بمحدودية الحج لعدد معين من داخل المملكة من مختلف الجنسيات، يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على تمكين ضيوف الرحمن من أداء شعيرة الحج وسلامتهم .

ونوه الشيخ قمر الدين بحرص واهتمام حكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وحرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن القرار لم يكن وليداً جديداً في صفحات التاريخ بل قد حدث قبل أكثر من أربعين مرة في تاريخ المسلمين، موضحاً أن من الأصول المقررة والقواعد الإسلامية أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقال :” إن القرار لاقى مباركة إسلامية ودولية لما له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالمياً ودعماً لجهود الدول والمنظمات الصحية في محاصرة انتشار الفيروس “.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا تأييد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا لقرار المملكة الحكيم والموفق، داعياً الله أن يحفظها راعية للإسلام والمسلمين.