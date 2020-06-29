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العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها في الخوخة 

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واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو 2020م.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 909 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 199 فرداً، وعيادة الولادة 13 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 395 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 196 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 436 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,634 فردًا، وراجع قسم التحصين 7 مستفيدين، وقسم مكافحة الأوبئة 323 مستفيدا، والتغذية العلاجية 21 مراجعًا.

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