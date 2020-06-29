شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحصالمخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 81ر54 في المئة و 263 لغير الكويتيين بنسبة 19ر45 في المئة.
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