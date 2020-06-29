شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 582 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524 وتم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 350.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحصالمخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 81ر54 في المئة و 263 لغير الكويتيين بنسبة 19ر45 في المئة.