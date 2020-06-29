شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 مصابين بكورونا إثر حريق بمستشفى بالأسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة بوابة الأخبار على موقعها الإلكتروني اليوم أن قسم شرطة المنتزه تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى خاص بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر.ووفق الصحيفة ، جرى الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى بالكامل، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى لمستشفيات أخرى.
وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى "بدراوي"، ما أسفر عن مصرع سبعة مرضى ( 6 رجال وسيدة) نتيجة اختناقهم . وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بجهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد .
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