شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اليمني: اتفاق الرياض هو المدخل الحقيقي لعودة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

• المشروع الإيراني يحول اليمن إلى مسرح للصراعات الاقليمية

قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، إن "اتفاق الرياض هو المدخل الحقيقي لعودة الاستقرار والحفاظ على أمن اليمن لذا فإن مهمتنا هي كيف تضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ"، مضيفاً :"أؤكد لكل اليمنيين أن ما يجري اليوم في الرياض هو من أجل الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره".

وأوضح في تصريحات لقناة اليمن الفضائية ، أنه سيتم بذل كل الجهود لحق دماء اليمنيين، وذلك من خلال بعودة الشرعية إلى أرض الوطن والعمل باتفاق الرياض.

وأشار إلى أن المهمة الأساسية هي لملمة جهود الشرعية وإحباط المشروع الإيراني الذي يستهدف الدولة ، خاصة أن البعض يعمل على تحويل اليمن إلى مسرح للصراعات الاقليمية.