أمريكا تشارك في تحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم هيئة سلامة النقل المدني الأمريكي عن استمرار مشاركتها في تحقيقات حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة جراء إصابتها بصاروخين في إيران، مطلع العام الجاري.

وكشفت إيران قبل عدة أيام أن الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية المحطمة سيرسل إلى فرنسا لإعادة قراءة محتوياته.

ومن المقرر أن يشارك في تلك التحقيقات ممثل أمريكي عن هيئة سلامة الطيران المدني، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية في نسختها الفارسية.

ويشارك المندوب الأمريكي في التحقيقات المزمع لها أن تبدأ، في 20 يوليو/ تموز المقبل، باعتباره ممثلا عن الدولة المصنعة للطائرة المنكوبة طراز "بوينج 737".

ولم يورد المسؤول الأمريكي، لم يفصح عن هويته، إشارة حول موعد سفر مسؤولي هيئة سلامة النقل المدني إلى فرنسا.

ويقال إن مسؤولين من إيران وبعض الدول الغربية، الذين لم يتم تحديد جنسياتهم، سيعملون بشكل مشترك على فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، وفق سبوتنيك.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه إذا لم تف إيران بوعودها والتزاماتها في قضية الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بطهران أوائل عام 2020، فإن بلاده ستذهب إلى المحاكم الدولية.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية طراز "بوينج 737"، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد دقائق من مغادرة مطار طهران الدولي.

وأسفر حادث الطائرة الأوكرانية عن مصرع 176 شخصا كانوا على متنها، وقالت إيران في وقت لاحق إن الطائرة دمرت عن طريق الخطأ من قبل قوات الدفاع الجوي.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، شكلت بعض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها بصاروخين دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، رابطة للتحرك لمقاضاة الجناة والقصاص منهم.

وأكدت أنها تسعى نحو مقاضاة ومعاقبة المنفذين والآمرين والمتسترين والمقصرين في جريمة إسقاط الطائرة.