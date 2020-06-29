الإخواني مبارك الدويلة.. مؤامرة مكشوفة وأكاذيب ودعوات للمحاسبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إن لم تستحي فافعل ما شئت".. حكمة تنطبق على النائب الكويتي الإخواني السابق مبارك الدويلة، فلم يكتفى بالتآمر ضد السعودية وقادتها، والافتراء على رموزها، بل زج باسم أمير بلاده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أكاذيبه محاولات التهرب من جرائمه، إلا أن الديوان الأميري الكويتي كذبه وأدانه وتوعده.

قصة المؤامرة ضد السعودية ظهرت للعلن، بعد أن نشر المعارض القطري خالد الهيل تسريب جديد يجمع الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويبحثان فيه سبل إثارة القلاقل ضد السعودية عبر القبائل.

وفي صورة من أسوأ صور الخسة، وكما هي عادة الإخوان في توظيف أي أمر لإثارة الفتنة في المنطقة، وكونه لم يستطع إنكار تورطه في التآمر ضد السعودية، حاول توريط بلاده والافتراء على أميره .

وزعم الإخواني الكويتي إن اللقاء كان بعلم حكومة بلاده، وإنه أبلغ أمير البلاد الشيخ صباح الصباح بما دار فيه، قبل أن يتوجه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان حينها اميرا لمنطقة الرياض، ويبلغه بخطط القذافي.

غير أن النفي لمزاعم الدويلة تلك، وتكذيب تصريحاته ورد من البلدين، إذ نفى الديوان الأميري الكويتي صحة ما قاله النائب السابق، وهو ما نفاه -أيضا- مدير مكتب الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، عساف بن سالم أبو اثنين.

تفنيد أكاذيب الدويلة

وإضافة لنفى البلدين، تفند ”الخليج 365” أكاذيب الدويلة من واقع التسريب نفسه وتصريحاته بشأنه.

أولا: لم يكتفي مبارك الدويلة بمجاراة القذافي في أحاديث عن فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج والسعودية كما زعم، بل تدخل في الحديث مؤيدا وداعما للقذافي في مؤامراته.

ولم يتورع في سبيل ذلك أن يسوق أكاذيب وافتراءات ضد المملكة ورموزها ونظامها، وينسج حكايات وروايات من وحي الخيال تكشف حجم الحقد والغل الذي يكنه في نفسه وجماعته ضد المملكة.

ثانيا: نص حديث الدويلة نفسه مع القذافي لا يستطيع شكلا وموضوعا أن ينقله لأي طرف كان- سوي أعضاء جماعته- لأن حديثه هو يدينه بالتآمر والخيانة ضد دولة شقيقة.

ثالثا: يزعم الدويلة أن تفاصيل حواره مع القذافي نقله في حينها للشيخ صباح الذي طلب منه إبلاغ الملك سلمان، منطقيا وبروتوكوليا لا يعقل أن يكلف أمير دولة مواطن لنقل رسالة بهذه الخطورة لمسؤول في دولة أخرى.

وكون لا أحد يجرؤ على أن يشكك في حكمة أمير الكويت وحرصه على أمن واستقرار دول الخليج وعلى رأسها السعودية، فقطعا لو وصله مثل هذا الأمر لاتخاذ إجراءات فورية لنقل الأمر للمملكة بالطرق المناسبة واخضع الدويلة لتحقيقات عاجلة.

رابعا: كان الملك سلمان في ذلك الوقت أميرا لمنطقة الرياض، فكان من المنطقي - حتى لو افترضنا بالفعل إنه تم توجيه الدويلة لنقل ما دار مع القذافي- كان من المنطقي تحويله لسفير بلاده في المملكة أو لقادة المملكة.

خامسا: يرفض الدويلة وجود معارضة لنظام قطر، ويصف خالد الهيل أنه "خائن لبلده"، في حين أنه يدافع عن مؤامرات الإخونجية في الدول العربية ويعتبرها معارضة، وهو ما يؤكد موالاته للنظام القطري الذي سبق وأن أدين بالتآمر ضد السعودية.

سادسا: تكذيب تصريحات الدويلة من الأطراف الذين استشهد بهم في روايته الكاذبة، إذ نفى الديوان الأميري الكويتي صحة ما قاله النائب السابق، وهو ما نفاه -أيضا- مدير مكتب الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، عساف بن سالم أبو اثنين.

تكذيب أميري

ونفى الديوان الأميري الكويتي، الأحد، ادعاءات النائب الإخواني السابق، مبارك الدويلة، بشأن تسجيل للأخير مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى.

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وأكد وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج "حديث البلد" مع الإعلامي محمد طلال السعيد الثلاثاء الماضي، وما ادعاه الدويلة في تغريدة له الخميس الماضي من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ما دار بينه وبين القذافي، وبأن أمير الكويت طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "غير صحيح البتة، ومحض تقول وافتراء على المقام السامي."

وأكد الوزير أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وشدد على أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

تزوير وكذب وافتراء

بدوره وصف عساف بن سالم أبو ثنين عضو مجلس الشورى السعودي ومدير مكتب الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض تصريحات الدويلة أنها تزوير وكذب بين.

وقال أبو ثنين في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: "إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهداً عليها، إبان عملي مديراً عاماً لمكتب مولاي خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميراً للرياض، فواجبي يحتم علي التعليق على حديث مبارك الدويلة عن تسجيلاته مع القذافي والتي زعم فيها مالم يتم وما لم يقال".

وبين أن" الدويلة كان يحضر بين الحين والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه بالإمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون".

وأردف "وكانت كل أحاديثه تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم يتطرق بتاتاً لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة".

وتابع: "ولست وحدي من حضر هذه اللقاءات العامة، وإنما عدة مسئولين في أمارة الرياض والدولة، وكل هذا موثق رسمياً مما يؤكد أن ما قاله الدويلة عار عن الصحة ومحض كذب وافتراء على مجلس مولاي الملك".

دعوات للمحاسبة

وعلى خلفية ثبوت إدانة الدويلة بالكذب والخيانة، ارتفعت أصوات داخل الكويت تدعو لمحاسبته.

وفي هذ الصدد دعا وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف لمحاسبة النائب الإخواني السابق.

وقال النصف في مداخلة هاتفية مع قناة العربية السعودية إن الجانب السعودي كذب من جهته ادعاءات مبارك الدويلة التي طالت القيادة الكويتية.

ووصف الوزير السابق الواقعة بالخطيرة قائلا إن تنظيمات وأنظمة لا تزال تريد الدمار لدولنا الخليجية ولذلك لا يمكن أن يسمح لمن يريد أن يذهب إليهم (لتلك الأنظمة)".

وأشار إلى أن فحوى الحديث المزعوم بين الدويلة والقذافي لا يحمل جديدا بالنظر لتاريخ الرجل (القذافي) الدموي.

وأوضح أنه لم يكن مستغربا أن نسمع أن القذافي كان يسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، فالقذافي يده ملطخة بدماء الكويتيين.

وشدد على أن ادعاءات الدويلة هي ضد المملكة العربية السعودية وضد الكويت، مطالبا بالمحاسبة في قضية زيارة الدويلة إلى القذافي والادعاءات التي أطلقها مؤخرا.