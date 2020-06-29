المياه تتدفق بلون الدم في ساحة ترامب بإسرائيل احتجاجا على الضم

تحولت المياه المتدفقة في ساحة ترامب بمدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل إلى اللون الأحمر.

وأطلقت بلدية بتاح تكفا على الساحة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشكره على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولكن ناشطين يساريين إسرائيليين أرادوا، فجر اليوم الإثنين، توجيه رسالة أخرى.

فمع اقتراب الموعد النهائي لضم الحكومة الإسرائيلية أجزاء واسعة من الضفة الغربية في 1 يوليو/ تموز، حذر نشطاء إسرائيليون من أن من شأن هذه الخطوة سفك الدماء.

فإضافة إلى تحويل المياه في نافورة ترامب إلى اللون الأحمر فإنهم كتبوا على الأرض بالعبرية وباللون الأحمر أيضا "الضم سيكلفنا دما".

وتجري إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية حاليًا مفاوضات حول نوع الضم الذي ترغب الولايات المتحدة في الموافقة عليه، بالإضافة إلى نطاق الخطوة وجدولها الزمني.

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وكان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أعلن دعمه لضم إسرائيل ما يصل إلى 30٪ من الضفة الغربية بعد أن اعتبرها أرض متنازع عليها أو أرض إسرائيل.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق حتى الآن على شروع إسرائيل بعملية الضم التي أثارت ردود فعل غاضية حول العالم.

ونظم يساريون إسرائيليون، خلال الأسابيع الماضية، العديد من المسيرات والوقفات والمظاهرات ضد الضم ولكن دون أن يغير ذلك من رأي الحكومة الإسرائيلية.

وشرعت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث.

وكانت البلدية أقامت الساحة في شهر يوليو من العام الماضي وسمتها "ساحة دونالد ترامب".