نجلة سليماني.. لماذا تزوجت خلافا لعادات الإيرانيين بالحداد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زواج زينب نجلة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني من نجل قيادي بارز في مليشيا حزب الله اللبناني الموالي لطهران.

وتأتي زيجة نجلة سليماني الذي عرف برأس حربة التدخلات العسكرية لإيران خارج الحدود بعد 6 أشهر من مقتل الأخير في ضربة أمريكية استهدفت موكبه بالعراق، 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني المقرب من الجنرال السابق بمليشيا الحرس الثوري محسن رضائي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، الإثنين، أن زينب سليماني تزوجت من رضا نجل هاشم صفي الدين، المساعد التنفيذي في حزب الله.





ونشرت زينب مغنية، نجلة عماد مغنية القيادي السابق بمليشيا حزب الله اللبناني والذي لقي مصرعه في انفجار بدمشق عام 2008، أمس الأحد، صورة عبر حسابها على موقع "أنستقرام" يظهر بها اسمي زينب ورضا مع خلفية مزينة بالشموع.

وأفاد بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية في لبنان وإيران عن زواج ابنة قاسم سليماني من نجل مسؤول كبير في مليشيا حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، ولم يعلن أي مسؤول عن الزواج لوسائل الإعلام حتى الآن.

وأثار توقيت زيجة نجلة قاسم سليماني (29 عاما) دهشة أغلب المتابعين الإيرانيين نظرا لإتمامها مراسم زواجها قبل مرور عام على ذكرى وفاة أبيها كعادة العائلات في إيران.

لا يُعرف الكثير من المعلومات حول هوية العريس رضا صفي الدين، لكن وزارة الخزانة الأمريكية وضعت اسم والده، هاشم صفي الدين على قائمة الإرهابيين الدوليين في عام 2018.





ويعد والد عريس نجلة قاسم سليماني ضالعا بتقديم مشورات عسكرية لحساب مليشيات موالية لإيران لتنفيذ عمليات إرهابية، وفق صحيفة كيهان لندن الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وسافر صفي الدين الأب إلى طهران، مطلع العام الجاري، لحضور مراسم تأبين قاسم سليماني حيث حرض في كلمة له ضد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة والتي زعم أنها ستكون هدفا من جانب محور المقاومة (المليشيات الإيرانية).

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وكتب حسن داعي الإسلام، محلل سياسي معارض للنظام الإيراني، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن عبدالله، عم عريس ابنة سليماني، هو ممثل حزب الله في إيران، ومسؤول عن شبكة دولية لتهريب المخدرات.





ودرست زينب سليماني التي تزوجت من نجل الرجل الثاني في مليشيا حزب الله اللبناني بعد زعيمها حسن نصر الله، العلوم الإنسانية في جامعة بهشتي بطهران.

ويرزت سليماني إعلاميا للمرة الأولى بعد مقتل أبيها، يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث زارت لبنان لحضور مراسم تأبين لوالدها أقامتها مليشيا حزب الله والتقت نصر الله الذي طالبته بالانتقام لدماء قائد فيلق القدس الراحل.

وتتحدث نجلة سليماني اللغتين الإنجليزية والعربية بطلاقة، لاسيما باللهجة اللبنانية ما يعد دليلا على حضورها الطويل في لبنان، أو على الأقل وجود علاقة وثيقة تربطها مع أفراد مليشيا حزب الله.

وسبق أن لقبها قاسم سليماني في إحدى مقابلاته الصحفية بالمقاتل المتطوع؛ نظرا لرغبتها (زينب) في مرافقته خلال رحلاته العسكرية والسياسية إلى بلدان إقليمية.

وأظهرت أفلام وثائقية بثتها حديثا شبكة "أفق" الإعلامية التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني أن زينب سليماني قامت برحلات سرية عديدة بصحبة قائد فيلق القدس السابق لمناطق عمليات في العراق ولبنان وسوريا.





وتعتبر هذه الرحلات علامة أخرى على قرب زينب سليماني من المليشيات المدعومة من إيران في دول المنطقة، وكذلك معرفتها بالعلاقات الداخلية بينها، حسب صحيفة إندبندنت البريطانية في نسختها الفارسية.

زواج زينب سليماني من رضا صفي الدين ليس مجرد رابط عائلي بسيط بين عائلتين إيرانية ولبنانية، بل يعكس العلاقة السياسية بين نجلة سليماني وخزانة أسراره مع ابن شخص من المرجح أن يتزعم مليشيا حزب الله اللبناني.