الخليج 365 - حسام حسنالإثنين 2020/6/29 02:44 م بتوقيت أبوظبي
تعرض مبنى الرايخستاج، مقر البرلمان الألماني لحريق بسيط، ليل الأحد الإثنين، وجرى إخماده سريعا، فيما تبحث الشرطة عن جناة "أشعلوا النيران عمدا" في المبنى.
ووفق بيان لإدارة الدفاع المدني صباح اليوم الإثنين، فإن النيران اشتعلت لسبب غير معروف في لوح خشب في نافذة بالجانب الشرقي للمبنى.
وتابع البيان: "جرى إخماد الحريق قبل وصول عناصر الإطفاء".
وأضاف أن إدارة الدفاع المدني حشدت 50 عنصر إطفاء وقت تلقيها البلاغ، لكنهم وصلوا الموقع بعد إخماد النيران، لافتا إلى أن أحدا لم يصب.
ووفق صحيفة برلينر تسايتونج المحلية الألمانية، فإن الشرطة تبحث عن الجاني أو الجناة، مضيفة "استخدم الجاني/الجناة سائل قابل للاشتعال لإشعال النار عن عمد في جزء من المبنى".
ولا تعرف الشرطة عدد الجناة أو هويتهم حتى الآن.
والرايخستاج هو اسم المبنى اللي بيتخذ منه البوندستاج (البرلمان) مقر انعقاد ليه.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بسيط في مبنى البرلمان الألماني.. والشرطة تلاحق الجناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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