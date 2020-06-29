باشليه تدعو إسرائيل لوقف خطط الضم "غير القانونية" لأراض فلسطينية

دعت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الاثنين إلى وقف خططها "غير القانونية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.
ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودية إدانة من الفلسطينيين وحلفاء الولايات المتحدة العرب وحكومات أجنبية أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من يوليو تموز.
وقالت باشليه في بيان "الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".
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