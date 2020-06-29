رواد مواقع التواصل الاجتماعي:  الناشط المصري جمال عيد "بينوكيو" العصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشط المصري جمال عيد وشبهوه ببطل الرواية العالمية "بينوكيو" الذي يرمز إلى كثرة الكذب؛ مضيفين أن الناشط المصري جمال عيد يملك كما هائلا من الكذب واختلاق المواقف التي يفبركها، وأطلقوا عليه لقب "الكاذب الأكبر"، مؤكدين أن أفعاله تعكس أبلغ صور الجهل مما يؤهله لتجسيد شخصية "بينوكيو".

Advertisements

‏وقال رواد السوشيال: "(بينوكيو) شخصية كرتونية محيرة فهو يكذب باستمرار حتى أصبح الكذب سمة لا تنفصل عنه ليل نهار حتى عندما حاول أن يقلع عن الكذب عدة مرات، يفشل ‏ كل مرة لأنه ظل حياته كلها في كذب وفبركة واختلاق".

‏ووجه رواد السوشيال رسائل إلى الناشط المصري جمال عيد: "يا عم بينوكيو قصتك ليس فيها نهاية سعيدة بل خسارة وخذلان وعار يستمر معك طول حياتك حتى وإن حاولت التوقف عن الكذب لن يصدقك أحد مجرد المحاولة قد تكفي ولكن لا أمل في إصلاح من هم مثلك".