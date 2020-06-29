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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "رواد السوشيال ميديا" يهاجمون الناشطة المصرية "آية حجازي" لإثارة الفوضي داخل مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة المصرية آية حجازي، بسبب سعيها ومحاولاتها في إثارة الفوضى والبلبلة داخل مصر.
وقال رواد السوشيال ميديا: "زي ما الدم بيحن.. العملاء والخونة والأرزقية عبدة الدولارات بيضموا على بعض لما خيانتهم ومواقفهم المخزية بتكشف للجميع، أبرزهم على الإطلاق العميلة آية حجازي لم يفقد الشعب ذاكرته لمعرفة فضائحها.. ولكن صحيح اللي اختشوا ماتوا".
وأكد رواد السوشيال: "بعد رحيلها المخزي وعارها في يديها وانحسار الأضواء عليها.. صور لها عقلها المريض ونفسها الخبيثة ان تمارس لعبة جديدة بالترويج لادعاءات الإخوان الإرهابيين.. السؤقال هنا وما علاقة امثالك من مرتكبي الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بالسياسة.. ألا تخجلي من فضيحتك النكراء؟!".
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