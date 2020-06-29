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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد السوشيال ميديا لنقيب الأطباء المصري حسين خيري: أين دورك خلال أزمة كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" رسالة، اليوم الإثنين، إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء المصري قائلين: "سؤال إلى النقيب الحاضر بجسده الغائب عن نبض الأطباء المرابطين في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا، هل فكرت أن تطمئن على أعضاء النقابة الذين يقومون بواجبهم الوطني في مكافحة المرض والحفاظ على الحق في الحياة؟ متابعين: "صراحة لم نراك أو أيًا من الملتحفين بدثار النقابة في أول الصفوف للوفاء بقسم الشرف والأمانة الذي يؤديه الأطباء قبل ممارسة دورهم الوطني والإنساني".
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "ما دام ذلك موقفك فلماذا تشكك في أشياء لا تعلمها ولم تلمسها بنفسك ومشيت خلف ذوي الأهواء والتوجهات السياسية والحسابات الانتخابية؟".
واختتم رواد السوشيال: "ألم يكن من الأفضل أن يكون نقيب الأطباء المصري قدوة يحتذى بها ويمثل الواجهة المشرقة للأطباء نخبة المجتمع".
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