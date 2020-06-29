شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ستة اشخاص في هجوم مسلحين على بورصة باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت الشرطة الباكستانية "إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي يوم الاثنين لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا".

Advertisements وقال الجيش "إن شخصين آخرين قتلا أيضا". وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون وفقا لرويترز "إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق" ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة اشخاص في هجوم مسلحين على بورصة باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.