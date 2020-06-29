شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلاي دبي تعلن شراكة جديدة مع مسافريها للحماية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، عن شراكة مع مسافريها مع بدء استعداد الناقلة للعودة إلى الأجواء بمجرد رفع قيود الطيران في دولة الإمارات.



وقالت الناقلة في بيان، إنها أعادت تصميم رحلات مسافريها بالكامل بناء على المعايير العالية الحالية لعملياتها لتقليل مخاطر انتقال وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) لتحقيق الفوائد الفعلية للسفر.

وأضافت أن المسافرين يحتاجون إلى الثقة في أن الناقلة تتخذ الإجراءات الصحيحة، كما أنهم بحاجة إلى فهم الدور الذي يجب أن يلعبوه لحماية أنفسهم والمسافرين الآخرين.

وتعرف هذه العلاقة بين الشركة والمسافر بشراكة فلاي دبي. وبات من المسلم به أن الطريقة التي يسافر بها الناس قد تغيرت وأن هذه البروتوكولات تضع طريقة جديدة للسفر .

والشراكة عبارة عن مجموعة من الخطوات البسيطة التي تبدأ قبل أن يقوم المسافر بالحجز حتى يصل إلى وجهته. في الوقت الذي تدرك فيه الشركة أن خطط الركاب قد تحتاج إلى تغيير وستوفر فلاي دبي للمسافرين المرونة اللازمة الخاصة بترتيبات سفرهم.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ان الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة لمحاربة كوفيد- 19 والجهود الجبارة وراء برنامج التعقيم الوطني والاجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية في الدولة ادت الى تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع قيود الطيران بحيث اصبحت دولة الامارات اليوم واحدة من أكثر الدول امنا للسفر ".

واشاد الغيث بجهود جميع السلطات المختصة بما فيها اللجنة العليا للازمات والطوارئ والسلطات الصحية والعاملين فيها موضحا ان مسؤوليتنا جميعا كعاملين في قطاع الطيران بما فيها شركات الطيران والمطارات والشركاء من الاجهزة والمؤسسات المختصة البناء على هذه الجهود المبذولة للمحافظة على اعلى معايير السلامة في قطاع الطيران الذي يعد واحدا من اهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الغيث: "في هذه الأوقات غير المسبوقة، نحن مدركون تمامًا للدور الذي نلعبه كجزء من المجتمع العالمي استجابة لتداعيات كوفيد-19. لقد قمنا بمعاينة للتوجيهات و أفضل الممارسات المنشورة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها تلك الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة. وقمنا بالبناء على هذه الإجراءات التي ادت الى وضع تدابير خاصة من قبل السلطات المختصة والمطارات وفلاي دبي. تحقيق فوائد السفر الجوي هي مسؤولية الجميع. نحن ندرك أهمية دور المسافر في تفعيل هذه الإجراءات. لقد قمنا معًا بإعادة تحديد طريقة جديدة للسفر تخلق شراكة وتعاون . إن ما نقوم به معًا هو الذي سيجعل هذا الخطوة فعالة".

وأضاف الغيث: "تمتع مسافرونا منذ فترة طويلة بمزايا وراحة السفر الجوي. وفي الوقت الذي نتجه فيه الى المرحلة التالية، ندرك أن دورنا هو تمكين السفر في بيئة آمنة ودور المسافر هو الاستعداد والجاهزية للسفر. فقط ومن خلال العمل معًا ، يمكن للمسافرين اتخاذ قرارات صائبة لحجز سفرهم. عليهم أن يكونوا مطئنين بان بامكانهم تعديل خطط السفر الخاصة بهم إذا تغيرت قيود السفر أو الظروف الشخصية. هذا هو التزامنا ".

تعتمد الشراكة على خطوات مبسطة من رحلة طيران بمفهو وتصميم جديد. هذه الخطوات كالتالي:

- كن على علم قبل الحجز. تأكد من اطلاعك على لوائح السفر وتحديثاتها من اياتا لرحلتك بأكملها

- كن مراعيا لنفسك ولزملائك المسافرين وقم بتاجيل رحلتك اذ كنت تشعر بتوعك

Advertisements

- نحن نتفهم أن الأمور يمكن أن تتغير، لذلك نقدم لك المرونة لتغيير تذكرتك

- توقع قضاء بعض الوقت الإضافي في المطار لاجتياز الفحص الحراري ومراعاة التباعد الاجتماعي

- امنح المسافرين الاخرين المساحة والوقت الكافي لوضع أمتعتهم اليدوية والجلوس بمقاعدهم المخصصة قبل أن تأخذ دورك. قلل من تحركاتك في المقصورة

- خذ ما يكفي من الأقنعة ومعقم اليدين والمناديل المضادة للبكتيريا لكامل رحلتك. يجب دائمًا ارتداء القناع

- احمل فقط ما تحتاجه. الامتعة ستقتصر على حقيبة يد أو حقيبة صغيرة محمولة تزن أقل من 7 كجم ويمكن وضعها تحت المقعد أمامك

- لقد أعدنا تصميم خدمة الرحلات الجوية لتقليل اتصال الطاقم والمسافرين

- سيحصل كل مسافر على وجبة خفيفة أو وجبة عادية

- إذا مرضت أثناء الرحلة، فان طاقمنا المدرب والمؤهل لديهم المعدات اللازمة للعناية بك

- خلال الرحلة، يتم تبديل الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل الكابينة بعد المرور بمرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)

- نقوم بتعقيم طائراتنا كل يوم باستخدام منتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة

وتقدم فلاي دبي المرونة اللازمة لتغيير موعد السفر، أو إعادة الحجز إلى رحلة أو وجهة أخرى بدون رسوم. قد يتم تطبيق أي اختلافات في الاسعار وتخضع التذاكر لشروط وأحكام فلاي دبي.

والرحلات متاحة للحجز على موقع فلاي دبي الشبكي، وستستأنف الناقلة رحلاتها المنتظمة اعتبارًا من 7 يوليو.