شكرا لقرائتكم السيسي: أمن مصر القومي مرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطها الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن الأمن المصري القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطها الإقليمي، بحسب تصريحات نقلها عنه التلفزيون المصري. وأضاف السيسي أن "خطر الإرهاب كان على رأس ما نواجهه خلال السنوات الماضية". وقال: "نعيش وسط منطقة شديدة الاضطراب.. والتشابكات والتوازنات في المنطقة تجعل من الصعوبة لدولة أن تنعزل داخل حدودها". Advertisements وأضاف أن استشراف مصر لحجم المخاطر والتحديات التي ربما تصل لتهديدات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم على نحو يحفظ الأمن والاستقرار. كما شدد على أن "مصر دائما تجنح للسلم رغم امتلاكها قدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي". وقال إن "مصر لا تعتدي على أحد ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكنها في الوقت نفسه تتخذ من إجراءات ما يحفظ أمنها القومي".

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