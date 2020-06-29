شكرا لقرائتكم مع تدهور الوضع المعيشي.. احتجاجات وقطع طرق بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن محتجين يقطعون الطريق الدولي في طرابلس شمال البلاد. وأضافت أن عناصر من الجيش تفتح الطرق المؤدية لساحة النور بعد إغلاقها من المتظاهرين.
وقطع محتجون الأوتوستراد الدولي مقابل المطاحن في طرابلس بالاتجاهين، اعتراضا على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، بعدما وضعوا السيارات والشاحنات، وإطارات السيارات والحجارة في وسط الأوتوستراد.
واضطر العابرون على الأوتوستراد، باتجاه طرابلس أو باتجاه بيروت، إلى سلوك الطريق البحرية، وطرق فرعية أخرى مما تسبب بزحمة سير خانقة.
كما قطع الناشطون المسارب المؤدية إلى ساحة النور، إلا أن عناصر الجيش فتحتها.
وعمد عدد كبير من التجار في المدينة، ولا سيما سوق القمح في التبانة، إلى إقفال محالهم، اعتراضا على تفلت سعر صرف الدولار، وخوفا من تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وفي العاصمة بيروت، اعتصم عدد من الشبان صباحا، أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، احتجاجا على الغلاء. ورأى المحتجون في بيان، أن "الشعب إن جاع يأكل حكامه، إلا أنه في وطننا الأمر مختلف، فالتجار يأكلون الشعب ومصلحة حماية المستهلك في قيلولة".
واعتبر أنه "حتى الآن لم نر أي خطوة فعالة فإن كنتم، أكبر من المسؤولية وغير قادرين على حماية الاقتصاد اللبناني المنهار، فالاستقالة هي الحل".
كانت هذه تفاصيل خبر مع تدهور الوضع المعيشي.. احتجاجات وقطع طرق بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.